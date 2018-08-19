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Полуголые активистки растоптали знаменитый цветочный ковер в Брюсселе

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Цветочный ковер в Брюсселе

Полиция Брюсселя арестовала двух активисток движения Femen — они устроили акцию протеста на выложенном на площади Гранд-плас цветочном ковре. Девушки выступили против задержания многодетной матери из Сербии с четырьмя детьми и помещения ее в миграционный центр. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщает бельгийское отделение газеты Le Soir.

На протестующих были только черные трусы. На груди активисток виднелись надписи «Позор Бельгии». В руках они держали плакат: «Это не скандал. Помещение детей в тюрьму — скандал». Девушки успели изрядно помять цветочную инсталляцию, прежде чем попали в руки стражей порядка.

Правоохранительные органы позже отпустили их.

11 августа в Бельгии вступил в силу указ, позволяющий запирать семьи мигрантов в специальном центре, чтобы в дальнейшем выдворить из страны. В 2009 году Брюссель от таких мер отказывался, так как был раскритикован Европейским судом по правам человека.

Цветочный ковер на центральной исторической площади Брюсселя выкладывают каждые два года, начиная с 1971-го. В середине августа художники выстраивают рисунок из разноцветных бегоний — его общая площадь составляет около 1800 квадратных метров. Инсталляция стала одной из визитных карточек города, привлекая сотни туристов со всего мира.

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