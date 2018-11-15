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Путин ответил на критику выборов в Донбассе

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Президент России Владимир Путин прокомментировал критику в отношении выборов, которые состоялись в непризнанных республиках Донбасса 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 15 ноября.

«Что касается осуждения кем бы то ни было вот этих выборов: мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело. Сначала нужно было осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. По результатам на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. Центризбирком ДНР объявил победителем Дениса Пушилина.

На следующий день после голосования канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили проведение выборов на территории непризнанных республик Донбасса. США, в свою очередь, пригрозили увеличить санкционное давление на Россию.

Киев и некоторые западные государства изначально отказались признать легитимность выборов на этой территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, выборы в республиках не противоречат минским соглашениям.

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