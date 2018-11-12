США пообещали России больше санкций после выборов в Донбассе

США присоединяются к европейским союзникам и осуждают прошедшие 11 ноября выборы глав и депутатов парламентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

По ее словам, эти республики следует распустить, так как им нет места в рамках минских договоренностей. Представитель Госдепа также добавила, что США будут вводить санкции против России до тех пор, пока Москва не выполнит Минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом.

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Выборы в ДНР и ЛНР прошли в воскресенье, 11 ноября. Победу одержали исполняющие обязанности глав республик — Денис Пушилин в ДНР и Леонид Пасечник в ЛНР.

Президент Украины Петр Порошенко призывал жителей самопровозглашенных республик «не отдавать свой голос, не участвовать в фейковых выборах». Страны Запада также пообещали, что не признают выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы очень важно, кто будет руководить ДНР и ЛНР.

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