На Украине нашли мирное решение конфликта в Донбассе

Украинская власть сможет мирно решить конфликт в Донбассе, если предоставит особый статус региону. Об этом в комментарии «112 Украина» заявил Виктор Медведчук, лидер общественного движения «Украинский выбор», глава оппозиционной партии «За жизнь» и участник мирных переговоров в Минске.

«Мирный план, который я несколько лет тому назад разрабатывал и продолжаю работать над ним, заключается в том, что необходимо убедить этих людей в результате переговорного процесса», — заявил он. По мнению политика, силовое решение проблемы невозможно и закончится трагедией для Украины в целом.

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«План заключается в том, что сегодня необходимо выполнить политическую часть минских соглашений, внести изменения по особому статусу. Я вижу этот особый статус в предоставлении им автономии, возможности создать свое правительство, свой парламент, однако автономия [должна быть] в составе Украины», — раскрыл детали своего плана Медведчук.

Он добавил, что для достижения мира в Донбассе необходимо принять и реализовать амнистию, а также решить вопросы проведения местных выборов в регионе.

Медведчук разъяснил, что сейчас перед страной стоит главная задача, которая заключается в возвращении Донбасса на Украину и Украины в Донбасс. «Для этого необходима политическая воля украинской власти, и для этого нужен прямой диалог с Донецком, Луганском и с Москвой», — рассказал политик.

Ранее заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов рассказал, что Россия заинтересована в возвращении Медведчука в публичную политику, поскольку он является единственным политиком, выступающим за восстановление отношений с Россией и федерализацию Украины.

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