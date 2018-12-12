Европарламент выступил против «Северного потока-2»

Европарламент (ЕП) назвал проект строительства газопровода «Северный поток-2» политическим и призвал остановить его реализацию. Об этом говорится в резолюции, принятой на сессии в Страсбурге.

ЕП вновь заявил, что Украина играет решающую роль в европейской сети энергоснабжения и отметил, что «Северный поток-2» представляет угрозу европейской безопасности и усилиям по диверсификации.

Резолюция была принята решением большинства: «за» проголосовали 433 парламентария, против выступили 105, воздержались 30 человек. Документ и доклад подготовил комитет по иностранным делам Европарламента.

Ранее в апреле глава директората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Доминик Ристори заявил, что ЕК не поддержит проект «Северный поток-2», поскольку он не содействует диверсификации поставок газа в Европу. Однако он уточнил, что ни о каких санкциях речи идти не может.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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