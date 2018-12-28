Германии и Франции предложили разобраться со своими беспорядками

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель освободить задержанных украинских моряков. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что в отношении задержанных моряков ведется следствие и вмешиваться в российское правосудие недопустимо. Он предостерег, что «ни в одной цивилизованной стране мира» такие заявления политиков не прошли бы незамеченными.

По словам спикера Госдумы, Парижу и Берлину «следовало бы разобраться с ситуацией у себя дома, прежде чем давать такие комментарии в адрес других стран». Володин заметил, что российское правительство не использует водометы, газ и резиновые пули для разгона протестующих на акциях протеста, в отличие от властей Франции и Германии.

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Ранее 28 декабря сообщалось, что Франция и Германия призвали освободить украинских моряков, чтобы у них была «возможность праздновать предстоящие праздники со своими семьями». Макрон и Меркель также потребовали обеспечить безопасный, свободный и беспрепятственный проход судов через Керченский пролив.

24 украинских моряка, находившиеся на борту катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» ВМС Украины, были задержаны пограничным управлением ФСБ России в районе Керченского пролива 25 ноября. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву.

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