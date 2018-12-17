США рассказали о новых санкциях против России

Соединенные Штаты не исключают введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер на брифинге для прессы в Брюсселе.

«Во-первых, мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине (…) Я хочу выслушать позицию наших партнеров (…) уже сегодня», — сказал Волкер.

«В этом вопросе в качестве ответа на действия РФ мы должны рассматривать ряд подходов, в том числе и в части пакета санкций», — подчеркнул он.

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Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля ВМС Украины после того, как суда незаконно пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться, а также начали исполнять опасные маневры. Два украинских катера и буксир доставили в порт Керчи, 24 моряка были арестованы и этапированы в Москву. Позднее суд предъявил им обвинение в незаконном пересечении государственной границы.

В Киеве задержание кораблей назвали актом военной агрессии. Президент страны Петр Порошенко ввел на территории некоторых областей военное положение, а также установил ограничения на въезд в страну для российских мужчин. В Москве произошедшее сочли провокацией.

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