ФСБ указала на намеренное нарушение границы украинскими кораблями в Черном море

Экипаж украинских судов, задержанных в Керченском проливе, был осведомлен о том, что нарушает принятые правила прохода через пролив и действовал согласно приказам. Об этом в субботу, 8 декабря, заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он сообщил, что на борту украинских катеров имелись выписки из правил прохождения территориального моря Российской Федерации и Керчь-Еникальского канала. При этом действия экипажа этим правилам прямо противоречили.

Кроме того, как сообщил на том же брифинге начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов, среди документов бронекатера «Никополь» был обнаружен контрольный лист готовности к выходу, в котором присутствовали указания к нарушению правил прохода. «Переход осуществлять скрытно, за границами береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота и береговой охраны ФСБ России, (...) во время выполнения заданий основные усилия сосредоточить на скрытом переходе до Керчь-Еникальского канала и его проходе», — процитировал он найденный документ.

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По словам Вольского, первоначально украинская сторона заявляла, что катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» не собираются входить в пролив. Она не подавала необходимые для этого заявки, которые следует предоставить за 48 часов и подтвердить через 24 часа.

Ночью украинские катера подошли к российской границе на расстояние 4 морских миль, которое со своей нормальной скоростью были способны преодолеть за 10-20 минут. Там они дозаправились при помощи вспомогательного судна «Горловка» и направились в сторону Керченского пролива.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

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