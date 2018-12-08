Российские пограничники отвергли обвинения в блокаде Азовского моря

Российские пограничники усиливали присутствие в Керченском проливе и Азовском море, но не мешали проходу украинских судов согласно со всеми правилами. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский на брифинге, где присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в августе 2018 года представители ВМС Украины заявили, что будут открывать огонь по любому российскому пограничному кораблю, который приблизится к их судам более чем на 20 кабельтовых (4 километра). Украинская сторона также демонстрировала артиллерийские установки, находящиеся в боевой готовности и направленные на военные корабли и катера ВМС РФ. В связи с этим пограничные войска России усилили свое присутствие в регионе.

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Вольский подчеркнул, что за период с 1 апреля через пролив прошло более 18 тысяч судов, из них чуть более 2 тысяч было осмотрено российскими пограничниками. 1083 из них направлялись в российские порты, и лишь 869 — в украинские. Он также отметил, что в период с сентября по ноябрь в Азовском море вблизи российского побережья постоянно находилось 10-20 украинских рыболовных судов и на них не оказывалось никакого давления.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 7 декабря министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина продолжит отправлять свои корабли в Керченский пролив, якобы блокированный Россией. «Если мы сегодня откажемся от прохода через Керченский пролив, это будет означать, что Россия полностью оккупировала Азовское море, мы потеряем еще одну территорию», — подчеркнул он.

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