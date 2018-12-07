Киев продолжит бросать свои корабли в Керченский пролив

Военно-морские силы (ВМС) Украины продолжат использовать Керченский пролив для прохода своих кораблей. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр обороны Украины Степан Полторак, видео доступно на YouTube.

Говоря об инциденте, случившемся в Керченском проливе 25 ноября, министр заверил, что Киев не нарушил ни одного пункта ни одного договора. «Мы действовали абсолютно так же, как и прежде. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море», — подчеркнул Полторак.

На сегодняшний день, по его словам, «никто никуда не ходит», однако Украина возобновит пользование проливом, когда ее ВМС будут готовы. «Мы не прекратим ротацию, усиление наших возможностей», — добавил он.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

Украинские корабли будут вновь проходить через пролив с соблюдением всех международных норм и прав, когда ВМС будут к этому готовы, сообщил Полторак. «К тому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международные обязательства», — подчеркнул министр.

Киев, в свою очередь, не может отказаться от своего права пользоваться Керченским проливом. «Если мы сегодня откажемся от прохода через Керченский пролив, это будет означать, что Россия полностью оккупировала Азовское море, мы потеряем еще одну территорию», — заключил Полторак.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!