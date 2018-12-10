Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе

Командование Военно-морских сил (ВМС) Украины отказалось обнародовать приказ об отправлении кораблей в Керченский пролив, после которого суда были задержаны ФСБ России за незаконное пересечение российской границы. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает UkraNews.

«Запрашиваемые данные относятся к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны», — говорится в официальном ответе ведомства на запрос агентства.

В ВМС сослались на статью 1.1.3 Свода сведений, составляющих гостайну, который был утвержден Службой безопасности Украины (СБУ) 12 августа 2005 года.

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29 ноября командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко заявил о том, что корабли были направлены в Мариуполь через Керченский пролив, чтобы Киев мог «показать свое лицо». Он подчеркнул, что решение не было ошибочным.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля ВМС Украины после того, как суда незаконно пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться, а также начали исполнять опасные маневры. Два украинских катера и буксир доставили в порт Керчи, 24 моряка были арестованы и этапированы в Москву. Позднее суд предъявил им обвинение.

В Киеве задержание кораблей назвали актом военной агрессии. Президент страны Петр Порошенко ввел на территории некоторых областей военное положение, а также установил ограничения на въезд в страну для российских мужчин. В Москве произошедшее сочли провокацией.

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