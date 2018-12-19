Названы условия переговоров России и США по Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал условие для переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом он заявил на встрече с украинскими народными депутатами, передает «Интерфакс-Украина».

Как сообщила глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, дипломат рассказал об отмене встречи с Сурковым и понадеялся на «более прогрессивный подход со стороны России в новом году».

По ее словам, спецпредставитель готов проводить эти переговоры с января 2019 года. В то же время он указал, что для этого есть условие: со стороны России должны поступить сигналы о готовности освободить украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе. Кроме того, от Москвы ожидают шагов в вопросе введения миротворческой миссии в Донбассе.

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Встреча Суркова и Волкера была запланирована на конец декабря.

Ранее спецпредставитель Госдепа заявил, что Вашингтон изучает возможность направить в Черное море дополнительные корабли. Он также рассказал о вероятности введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу.

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