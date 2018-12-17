США усилят Украину

США в ближайшее время начнут новые поставки оружия Киеву. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер на брифинге для прессы в Брюсселе, передает корреспондент «Ленты.ру»

Материалы по теме «Запад не контролирует Украину» Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву

«У нас есть возможность продать дополнительное [военное] оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах», — сказал Волкер.

По словам дипломата, Конгресс США рассматривает военную помощь Украине в рамках бюджета на 2019 год.

18 октября Волкер рассказал, что Соединенные Штаты сняли эмбарго на поставки вооружений Киеву и теперь воспринимают Украину в этом вопросе «как нормальное государство».

Материалы по теме Донашивай за братом Чем воюет Украина в ожидании американского оружия

1 сентября сообщалось, что Вашингтон готов расширить поставки оружия Киеву, в том числе летального.

29 августа стало известно, что Украина запросила у США три комплекса ПВО стоимостью 750 миллионов долларов за единицу, а также беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы.

В апреле на Украину были поставлены американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Объем партии не уточнялся. О том, что президент США Дональд Трамп собирается передать Javelin Киеву, стало известно в конце 2017 года. Тогда источники в Госдепартаменте сообщали, что Украина получит 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!