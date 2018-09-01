США подготовили новое летальное оружие для Украины

Вашингтон готов расширить поставки оружия Киеву, в том числе летального. Об этом рассказал в интервью The Guardian спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Они (власти Украины — прим. «Ленты.ру») каждую неделю теряют солдат, защищая свою страну. И поэтому для Украины естественно укреплять свои вооруженные силы, заниматься самообороной, естественно обращаться за помощью и естественно, что другие страны должны им помочь. И, конечно, им нужна поддержка летальным оружием, потому что в них стреляют», — заявил он.

Волкер добавил, что США также рассматривают варианты помощи Украине с укреплением и перестройкой военно-морских сил, поскольку флот Киева «в основом был захвачен Россией», и с построением системы противовоздушной обороны (ПВО).

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29 августа стало известно, что Украина запросила у США три комплекса ПВО стоимостью 750 миллионов долларов за единицу, а также беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы.

При этом в июле Пентагон уже выделил Украине 200 миллионов долларов на развитие оборонного сектора, а в апреле Киев получил противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

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