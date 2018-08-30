Армия США призналась в подготовке своих солдат с учетом конфликта на Украине

США направили своих военных специалистов на Украину, чтобы извлечь для себя уроки из конфликта в Донбассе. Об этом агентству ТАСС рассказал министр Армии (сухопутных войск) США Марк Эспер.

У министра поинтересовались, учитывает ли Пентагон уроки боевых действий на востоке Украины. «Мы отправили людей изучать Украину, и мы вынесли определенные уроки. Мы усваиваем эти уроки, мы рассматриваем их... изучаем, как адаптировать свою доктрину, чтобы противодействовать таким средствам, а также организационную структуру нашей подготовки», — сказал Эспер.

25 апреля инструкторы США прибыли в расположение 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проверки готовности соединения к ведению боевых действий. Также оценивались результаты работы в этой бригаде других американских военных специалистов.

8 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что подразделения ВСУ, военнослужащие которых прошли подготовку у американских инструкторов, продемонстрировали высокую эффективность в ходе конфликта в Донбассе. Он поблагодарил Вашингтон за оказываемую в течение последних трех лет поддержку.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции. В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Украинские власти регулярно обвиняют РФ в причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке. Москва опровергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

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