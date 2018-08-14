Канада поставит снайперские винтовки украинской армии

Канадский производитель оружия PGW Defense поставит дальнобойные снайперские винтовки по заказу Министерства обороны Украины. Об этом в интервью украинскому телеканалу UATV заявил владелец фирмы Росс Спагруд.

«В Канаде очень сильные украинские корни, и я совершенно уверен, что каждый украинец в Канаде почти наверняка поддержит инициативы по защите интересов своей родины», — сказал Спагруд. Ожидается, что снайперские винтовки LRT-3 поставят на Украину уже осенью этого года.

Владелец фирмы сообщил, что сумма контракта с украинским Минобороны составит 770 тысяч долларов США. Сколько единиц оружия будет поставлено по контракту, не сообщается. В договор, помимо винтовок, входит постпродажная поддержка, обслуживание и обучение.

Материалы по теме Здоровенькі стволы! Куда Украина нацелит американские ракеты

Как отмечается на сайте PGW Defense, снайперская винтовка LRT-3 имеет калибр .50 BMG (12,7х99 миллиметров — прим. «Ленты.ру»), боезапас винтовки — 5 патронов. Ее дальнобойность составляет 1800 метров. Сообщается, что компания поставляет оружие морской пехоте США, Минобороны Великобритании и сухопутным войскам Саудовской Аравии.

Канада одобрила поставки оружия Украине в декабре 2017 года. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил тогда, что его страна продолжит помогать Украине «защищать свой суверенитет». Также до марта 2019 года он продлил миссию 200 канадских военных инструкторов, которые обучают украинских военных.

В феврале этого года стало известно о планах крупнейшего канадского производителя оружия Colt Canada перевооружить украинскую армию, поставив ей до 100 тысяч единиц вооружения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!