Канада перевооружит Украину

Канадская компания Colt Canada, являющаяся главным поставщиком оружия для Вооруженных сил страны, намерена заключить сделку на продажу своей продукции Украине. Об этом пишет газета National Post.

Представитель компании Алекс Пэйн рассказал изданию, что провел в январе встречу с украинскими чиновниками. Он отметил, что переговоры положили начало процессу, который может занять до двух лет. За это время Украина должна определиться с тем, какое оружие ей необходимо и в каком количестве.

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Colt Canada намерена поставить Киеву до 100 тысяч единиц оружия. В частности, канадцы надеются перевооружить украинских военных новыми штурмовыми винтовками, «поскольку эта страна пытается подготовить почву для вступления в НАТО, в то же время борясь с поддерживаемыми Россией повстанцами», отмечает National Post.

В декабре Канада добавила Украину в список стран, куда разрешается экспортировать канадское автоматическое оружие. В том же месяце Россия в Совете Безопасности ООН предупредила Оттаву и Вашингтон о возможных последствиях поставок Украине летального вооружения. По мнению Москвы, «накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство на новые военные авантюры».

О возможности поставок Украине летального оружия 22 сентября сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Канадский премьер указывал, что Канада продолжит помогать Украине «защищать свой суверенитет». Также он заявил, что до марта 2019 года была продлена миссия 200 канадских военных инструкторов на Украине, которые занимаются обучением солдат и офицеров ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области.

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