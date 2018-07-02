Порошенко назвал самого искреннего друга Украины

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в мире нет более искреннего друга Украины, чем Канада. Об этом он написал у себя в Facebook.

Украинский лидер поздравил страну с Днем Канады и пожелал ей процветания. «Мы рады праздновать этот особенный день с нашим ближайшим союзником. Мы желаем счастья и процветание вашей прекрасной стране и людям», — написал Порошенко.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо неоднократно заявлял, что поможет Украине «защищать свой суверенитет». Ранее он сообщил, что до марта 2019 года была продлена миссия 200 канадских военных инструкторов на Украине, которые занимаются обучением солдат и офицеров ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области.

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