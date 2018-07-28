Канада выделит Украине военную помощь на семь миллионов долларов

Власти Канады планируют до конца марта 2019 года направить Украине военную помощь на сумму более 7 миллионов долларов. Об этом сообщил министр национальной обороны Канады Харджит Саджан. Его слова в субботу, 28 июля, приводит «Укринформ».

«В рамках всеобъемлющей поддержки Украины Канада предоставила ВСУ нелетальное военное оборудование на сумму более 16 миллионов долларов, вещи еще на 7,25 миллиона долларов будут доставлены до конца марта 2019 года», — заявил Саджан.

Он также отметил, что Канада «настойчиво работает с партнерами над развитием безопасной, успешной и демократической Украины». «Канадская поддержка Украины перед лицом российской агрессии — непоколебима», — подчеркнул министр.

Ранее в июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, в мире нет более искреннего друга Украины, чем Канада.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо неоднократно заявлял, что поможет Украине «защищать свой суверенитет». Ранее он сообщил, что до марта 2019 года была продлена миссия 200 канадских военных инструкторов на Украине, которые занимаются обучением солдат и офицеров ВСУ на Яворовском полигоне во Львовской области.

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