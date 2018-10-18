США начали считать Украину «нормальным государством»

Соединенные Штаты решили воспринимать Украину как «нормальное государство» с точки зрения поставок вооружений и отменили эмбарго. Такое заявление сделал спецпредставитель страны по Украине Курт Волкер, передает ТАСС.

«Мы отменили эмбарго на поставки оружия Украине — это то, что еще несколько лет назад мы считали потенциально провокационным шагом, хотя Украина имеет право защищать себя», — сказал он. По словам Волкера, администрация отныне будет воспринимать Украину как страну, которая имеет право на самооборону и стратегию национальной безопасности. «Пускай в ней и есть прорехи», — отметил политик.

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1 сентября сообщалось, что Вашингтон готов расширить поставки оружия Киеву, в том числе летального.

29 августа стало известно, что Украина запросила у США три комплекса ПВО стоимостью 750 миллионов долларов за единицу, а также беспилотники, контрбатарейные радары и контрснайперские системы.

30 апреля американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли на Украину. Объем партии не уточнялся. О том, что президент США Дональд Трамп собирается поставлять Javelin Киеву, стало известно в конце 2017 года. Тогда источники в Госдепартаменте сообщали, что Украина получит 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

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