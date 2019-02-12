Иностранцы рекордно вложились в Россию

Зарубежные инвесторы в январе резко увеличили вложения в российские ценные бумаги, следует из обзора Центробанка.

По данным регулятора, объем сделок по приобретению акций российских эмитентов нерезидентами в первом месяце 2019 года составил 37,8 миллиарда рублей. Это рекордный показатель за последние пять лет, согласно статистике.

Также ЦБ зафиксировал еще один рекорд — по сделкам иностранцев с облигациями федерального займа (ОФЗ). В январе они выросли на 55 миллиардов рублей — до 550 миллиардов, и это наивысший результат с января 2018 года. Около половины этого объема приобретено в рамках размещений, которые проводит Минфин, вторая половина — на вторичном рынке.

Интерес нерезидентов вызван смягчением риторики американских властей относительно введения новых санкций против Москвы, говорится в обзоре. Ранее не исключалось, что новые ограничения будут включать запрет для граждан США на покупку ОФЗ.

ОФЗ являются частью государственного долга России. Они номинированы в рублях и, в соответствии с национальной классификацией, относятся к внутреннему долгу.

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