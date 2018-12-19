России не дали в долг

Министерство финансов не смогло разместить государственные Облигации федерального займа (ОФЗ) сроком на пять лет объемом в 10 миллиардов рублей. Аукцион признан несостоявшимся, так как «отсутствовали заявки по приемлемым ценам». Речь идет про ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26223RMFS.

Низкий спрос по приемлемым для России ценам был и на второй выпуск бумаг с погашением в мае 2020 года. Из 10 миллиардов рублей выпуска Минфин реализовал только 1,13 миллиарда, то есть одну десятую. Доходность по бумаге составила 8,03 процента годовых. Средневзвешенная цена за бумагу не достигала даже номинала, составив 98,05 процента от стоимости одной облигации.

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Спрос на бумаги был высокий — более 12 миллиардов рублей, однако инвесторы готовы были брать российские бумаги только с дисконтом, что и не устраивало Минфин. Предыдущий раз похожий провал при размещении был зафиксирован в октябре, когда власти впервые вышли на рынок после анонсирования новых санкций Запада в сентябре.

Как отмечает РБК, на 19 декабря намечен еще один выпуск ОФЗ сроком на 10 лет, он также торгуется с дисконтом — облигации продаются на Московской бирже по цене 91,8 процента от стартовой стоимости. Инвесторы требуют от российских властей более высоких ставок из-за слишком высоких рисков инвестиций в российские бумаги, которые могут попасть под новые санкции.

Введение ограничений против российского госдолга рассматривалось в качестве карательной меры американским Минфином еще в начале 2018 года, однако впоследствии от этой идеи пришлось отказаться, так как слишком много американских институтов вкладываются в российские активы. Однако рост геополитической напряженности вынудил американские власти вновь вернуться к этой мере. Санкции против госдолга России в настоящий момент рассматриваются америкнским истеблишментом в качестве одной из мер давления.

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