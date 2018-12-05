Сбербанк объяснил риски новых санкций Запада Божьей волей

Глава Сбербанка Герман Греф убежден, что в ближайшее время ждать от США и Европы серьезных санкций не стоит. В ходе встречи с состоятельными клиентами банка Герман Греф заявил, что ему известно о том, что западный истеблишмент в настоящий момент обсуждает санкции против двух некрупных банков и новые персональные ограничения. Слова топ-менеджера передает «Интерфакс».

«В начале следующего года США примут санкции, которые они обещали. То, что обсуждается сегодня, — это два российских банка, скорее всего. Пока не обсуждается ни один из крупных банков. Ну и будет, наверное, какое-то количество физических лиц. Но к чему мы подойдем к марту-апрелю, когда они обещают рассматривать этот вопрос, знает только один Господь Бог», — заявил глава Сбербанка.

Греф убежден, что агрессивные ограничения продолжатся. Вопрос лишь в том, насколько сильно. «Пока не видно, что они будут носить какой-то такой закритический характер, как это обсуждалось в начале процесса, когда мы говорили, что возможно отключение России от SWIFT и так далее. И пока такого рода жесткости санкции не просматриваются», — отметил Греф.

Материалы по теме Хуже некуда Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год

Глава Сбербанка также заверил своих клиентов, что у банка есть «план Б» на случай новых жестких санкций против России. «Надо жить спокойно, а что случится, то случится. Но те, кто рискует попасть под эти санкции, они, конечно, должны "план Б" разработать. У нас такой "план Б" есть», — заверил Греф, отметил, что критичным было бы отключение от SWIFT, однако подобные санкции в 2018 году не будут такими же болезненными, как в 2014 году.

Самый жесткий вариант новых санкций обсуждался в августе 2018 года, когда законопроект с ограничениями был внесен в Конгресс США. Документ включал в себя санкции против российского госдолга, ограничения против крупнейших банков России, в том числе Сбербанка, а также возможное отключение от системы SWIFT. Санкции были настолько суровы, что из-за них могли пострадать сами США, так как многие инвестфонды держат значительную часть российских активов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!