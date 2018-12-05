Госдеп нашел новые возможности помешать «Северному потоку-2»

Госдепартамент США будет использовать инцидент в Керченском проливе, чтобы убедить страны Евросоюза отказаться от участия в проекте «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте ведомства. Такое заявление сделал на брифинге высокопоставленный чиновник департамента (его имя не раскрывается).

Как он заявил, вопрос отказа от «Северного потока-2» поднимается при каждом удобном случае в разговорах с немцами. И есть «некоторые признаки», что немецкие чиновники стали больше прислушиваться к словам о выходе из «Северного потока-2» после инцидента в Керчи.

Представитель Госдепа заметил, что в немецком общественном мнении захват украинских кораблей воспринимается как акт агрессии, поэтому власти страны будет проще убедить отказаться от проекта.

«Инцидент в Керчи должен показать всем нашим европейским союзникам, что "Северный поток-2" — плохая идея, — заявил он. — Чем больше инфраструктуры развивается в обход Украины, тем слабее удается сдерживать российскую агрессию».

Ранее в декабре кандидат на пост председателя немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), а ныне ее генсек Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложения отменить проект и отказаться от его поддержки — чрезмерно жесткие, «слишком радикальные» меры. При этом она допускает, что Германия может снизить объемы поставок газа через трубопровод.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал ужесточить санкции иностранных государств против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. По его словам, после завершения «Северного потока-2» Россия «будет шантажировать Европу» так же, как ранее делала это с Украиной.

25 ноября в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива пограничный патруль ФСБ России задержал три корабля ВМС Украины за нарушение российской государственной границы. Киев назвал это «актом военной агрессии», в ответ на который президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение.

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