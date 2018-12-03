«Северный поток-2» назвали орудием войны

Строительство газопровода «Северный поток-2» является формой замаскированной войны России против Европы, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью немецкому Die Welt. Выдержки из него опубликованы на сайте украинского правительства.

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«Мы знаем, как это — быть зависимым от России в энергетическо-политическом плане. По собственному опыту нам известно, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект как геополитическое оружие России», — сказал Гройсман.

По его словам, сохранение транзита российского газа через Украину имеет ключевое значение для безопасности Европы. Украинские власти уже предложили «партнерам на Западе» вместе управлять национальной газотранспортной системой, которая имеет «большой потенциал».

Против реализации «Северного потока-2», который свяжет Россию с Западной Европой и должен заработать в конце 2019 года, выступают Украина, Польша (которая также претендует на транзит российского газа по своей территории) и США (которые собираются поставлять свой газ в Европу). В защиту проекта традиционно выступает Германия, чьи компании — Uniper и Wintershall — являются его инвесторами. В конце ноября министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что газопровод в любом случае должен быть достроен.

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