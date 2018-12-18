Россия вложила миллиарды в госдолг США

Россия увеличила объем вложений в гособлигации США до 14,629 миллиарда долларов в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.

Отмечается, что российские вложения в долгосрочные казначейские бумаги США составили 3,24 миллиарда долларов, в краткосрочные — 11,389 миллиарда долларов.

Лидером среди инвесторов остается Китай, вложивший в эти активы 1,138 триллиона долларов. На втором месте Япония с 1,018 триллиона, на третьей позиции находится Бразилия — 313 миллиардов.

Пик российских вложений в гособлигации США фиксировался в феврале 2013 года — тогда они достигали 164,3 миллиарда долларов. В следующем году они пошли на спад на фоне геополитических разногласий между странами.

В апреле 2018 года после принятия санкций в отношении России отток российских средств из гособлигаций США был особенно ощутим. Тогда Москва распродала около половины имеющихся американских долговых бумаг на сумму 47,5 миллиарда долларов.

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