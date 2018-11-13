Оценены последствия расширения санкций против России

В рейтинговом агентстве S&P заявили, что возможное расширение антироссийских санкций, вероятно, будет точечным и несильно повлияет на макроэкономическую ситуацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора группы суверенных рейтингов агентства Карена Вартапетова.

«Нашим базовым сценарием является сохранение текущего инвестиционного фона, санкционного режима, а возможные новые санкции, как нам кажется, будут достаточно избирательными и касаться отдельных физических лиц, а также компаний и банков — не системно значимых», — отметил он.

В частности, Вартапетов указал на высокую вероятность введения новых санкций из-за истории с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Введение жестких мер, включающих в себя санкции на госдолг и госбанки, в S&P считают маловероятным.

Ранее 8 ноября Минфин США расширил санкции против России по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций, среди которых оказались санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», курорт «Мрия». Российская сторона, в свою очередь, заявила, что не будет тратить время на анализ новых санкций ввиду их недейственности.

В августе Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России. Американские чиновники объяснили инициативу инцидентом с покушением на Скрипалей с помощью боевого отравляющего вещества. В причастности к отравлению Лондон обвиняет Москву.

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