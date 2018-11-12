Россия начала освобождаться от власти доллара

Россия предпринимает шаги, чтобы снизить зависимость от доллара, и это уже приносит первые плоды, отмечает The Wall Street Journal.

Как указано в публикации, страна готова к усилению санкций США, ожидаемому в конце этого месяца. В этом году Банк России увеличил свои золотовалютные резервы и продал казначейские облигации США. Сейчас планируется увеличить количество торговых сделок в рублях. Для экспортеров, которые не используют в расчетах доллар, рассматриваются налоговые льготы.

Поддержанная президентом Владимиром Путиным дедолларизация должна помочь смягчить удар, если новые санкции будут нацелены на российскую финансовую систему.

Сейчас в долларах проводится девять из десяти транзакций. В этой валюте — большая часть мирового долга. Колебания курса рубля в последнее время подорвали доверие к национальной валюте. Также стоит отметить, что российская экономика в значительной степени зависит от цен на нефть, газ и сталь, которые привязаны к доллару.

«Тем не менее Россия присоединяется к растущему числу стран, решивших сбросить гегемонию американской валюты», — отмечается в статье. Активно пытается снизить зависимость от доллара Китай. Власти Евросоюза стремятся усилить роль евро и открыто обсуждают вопрос о создании новой платежной системы для расчетов с Ираном. Ограничить роль доллара в экономике стремятся Венесуэла и Пакистан.

В статье приводятся слова министра финансов Антона Силуанова о том, что Россия откажется от доллара и начнет использовать национальную валюту и «другие валюты, в том числе и европейскую»: «Таким образом, эти ограничения будут иметь неприятные последствия для американцев».

Ранее эксперты сообщили, что проект по дедолларизации российской экономики может повлечь за собой изменение обязательных валютных резервов для банков. В результате у них пропадет интерес к выдаче займов в валюте.

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