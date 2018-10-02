Кремль рассказал об отказе России от доллара

Процесс отказа российской экономики от доллара будет сложным и длительным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 2 октября.

«Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут во времени, поэтому это очень длительный и скрупулезный труд», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу по отказу российской экономики от американской валюты.

Пресс-секретарь напомнил, что глава государства и раньше неоднократно говорил о необходимости расширения практики использования рубля и «сокращении доли доллара в общем объеме международных расчетов».

План главы ВТБ по отказу от доллара также поддержали министр экономического развития Максим Орешкин и замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Андрей Костин предложил соответствующую инициативу на случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах.

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