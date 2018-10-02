Путин поддержал идею об отказе от господства доллара

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что президент Владимир Путин поддержал его инициативу по дедолларизации российской экономики, передает РИА Новости.

«В целом — да», — ответил Костин на соответствующий вопрос. Он при этом уточнил, что о полном отказе от доллара речь не идет.

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План главы ВТБ по отказу от доллара ранее уже поддержали министр экономического развития Максим Орешкин и замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Андрей Костин предложил соответствующую инициативу на случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах.

В Кремле заявляли, что подобные инициативы не прорабатываются, хотя представители различных ведомств публично поддержали снижение зависимости от американской валюты.

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