Путин поддержал идею об отказе от господства доллара

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что президент Владимир Путин поддержал его инициативу по дедолларизации российской экономики, передает РИА Новости.
«В целом — да», — ответил Костин на соответствующий вопрос. Он при этом уточнил, что о полном отказе от доллара речь не идет.
План главы ВТБ по отказу от доллара ранее уже поддержали министр экономического развития Максим Орешкин и замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Андрей Костин предложил соответствующую инициативу на случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах.
В Кремле заявляли, что подобные инициативы не прорабатываются, хотя представители различных ведомств публично поддержали снижение зависимости от американской валюты.
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