В правительстве захотели снизить зависимость от доллара

Министр экономического развития Максим Орешкин поддержал идеи главы госбанка ВТБ Андрея Костина снизить зависимость российской экономики от американской валюты. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Снижение роли доллара по разным направлениям — это то, что активно происходит», — отметил министр в кулуарах Евразийского женского форума.

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О поддержке плана Костина по отказу от доллара ранее заявляли и в министерстве финансов. Замглавы ведомства Алексей Моисеев отметил, что доллар должен быть лишен статуса делового оборота в России. При этом чиновник заверил, что хождение доллара в России запрещено не будет.

Глава ВТБ в сентябре предложил план отказа от доллара для России. Одним из пунктов плана является принудительная конвертация валютных вкладов населения в рублевые. Подобное решение Костин предлагал на случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах. В Кремле заверили, что подобные инициативы не прорабатываются, хотя представители различных ведомств публично поддержали предложения Костина.

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