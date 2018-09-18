Минфин поддержал план по отказу от доллара

Минфин России поддержал план главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Моисеева.

«Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — пояснил чиновник.

По словам Моисеева, расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах, а расчеты в иностранных валютах между российскими организациями необходимо минимизировать.

Глава одного из крупнейших госбанков страны Андрей Костин ранее предложил конвертировать валютные вклады в рубли в случае введения запрета со стороны США проводить российским банкам расчеты в долларах.

Более того, он предложил полноценный план отказа России от доллара: по его мнению, достаточно 3-4 пунктов, чтобы нарушить гегемонию американской валюты. В Кремле соответствующие инициативы комментировать не стали.

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