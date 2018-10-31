Названы последствия отказа от доллара для России

Проект по дедолларизации российской экономики может привести к изменению обязательных валютных резервов для банков, из-за чего у них пропадет интерес к выдаче займов в валюте. Так считают эксперты, опрошенные газетой «Известия».
Экономисты подчеркивают, что в основе идеи отказа от доллара лежит желание защитить экономику в случае введения новых санкций, но никак не стремление навредить населению, которое держит вклады в долларах. Еще один плюс этого проекта для государства в том, что для экономики будет выгодно выпускать наличные деньги.
По мнению экспертов, риски таких мер для населения носят скорее теоретический характер, поскольку изменение гражданского оборота валюты потребует большого количества усилий и в итоге окажется невыгодным. Дедолларизация может затронуть крупные города, так как именно в них находится в обращении большая часть бумажных долларов. Собеседники издания оценивают количество наличных долларов в России в 80 миллиардов. В сфере безналичного розничного оборота валюты риски будут меньше.
Специалисты отмечают, что Центробанк накопил около 30 миллиардов наличной иностранной валюты, еще примерно 14 миллиардов находится в коммерческих банках. По их предположению, такие накопления нужны на случай валютной паники среди населения, чтобы иметь возможность вернуть валютные вклады, однако такая ситуация маловероятна.
Внешняя дедолларизация потребует много времени: некоторые контрагенты могут не согласиться на перезаключение договоров в другой валюте, другим придется давать ценовую премию для компенсации колебания валютных курсов, заключают экономисты.
В сентябре Минфин России поддержал план главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации экономики. По его словам, снижение роли доллара в российской экономике нужно для обеспечения стабильности в международных расчетах. Костин подчеркнул, что эти меры никак не коснутся граждан, имеющих активы в американской валюте. Позже план по отказу от доллара решили засекретить. Эксперты полагают, что это сделано из-за наличия чувствительной информации для финансового сектора, которая может вызвать колебания курса рубля.