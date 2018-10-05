Глава ВТБ пожаловался на искажение идеи отказа от доллара

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что идею дедолларизации экономики утрируют ради заголовков, передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, никто не собирается обсуждать какие-либо запреты, поэтому клиенты банков могут спать спокойно. «Это невозможно сделать. Это утопически, а я же реалист, я же работаю в банковском секторе», — сообщил Костин.

Как он уточнил, решать задачу развития расчетов в национальных валютах чиновники начали еще до введения западных санкций.

В середине сентября Костин предложил перевести валютные вклады в рубли в случае введения запрета со стороны США проводить российским банкам расчеты в долларах и перейти на международные расчеты в других валютах.

Идею поддержали президент России Владимир Путин, министр экономического развития Максим Орешкин, замминистра финансов Алексей Моисеев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!