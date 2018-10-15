План по отказу от долларов решили засекретить

Российские чиновники сохранят в тайне план дедолларизации экономики, передает Reuters слова заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

Сейчас документ проходит межведомственное согласование, при этом между Минфином, Минэкономики и ЦБР возникли технические разногласия.

После того как план «дошлифуют», его представят на рассмотрение премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Даже в окончательном виде план по дедолларизации экономики будет закрыт от общественности под грифом ДСП (для служебного пользования). «Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены», — сказал Моисеев.

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