Россияне начали забирать деньги из банков

Последние два месяца Центробанк отмечает сокращение объема банковских вкладов. В августе отток денег составил 0,6 процента, а в сентябре — 0,8 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева.

«На наш взгляд, это краткосрочная тенденция, и в ближайший квартал мы ожидаем прирост вкладов населения в банках», — заметил Поздышев.

Он нашел две причины случившемуся. Первая — «медийный эффект». Зампред ЦБ обратил внимание, что «было много заявлений медиа относительно валютного курса и неверная трактовка слова "девалютизация", под которым имелся в виду уход от доллара в системе международных расчетов». В результате, по его словам, сыграл роль «поведенческий элемент», который раскачали медиа.

Вторая — летнее снижение ставок банками. «Крупные банки уже стали пересматривать свою политику, и мы ожидаем, что в октябре-ноябре динамика вкладов вернется в норму», — заверил Поздышев.

При этом, по его словам, не отмечается перехода валютных вкладов клиентов из госбанков в частные и наоборот. «То, что мы наблюдали, — это снятие валютных вкладов и перекладывание в ячейки»,— сказал он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сетовал, что идею дедолларизации экономики утрируют ради заголовков. По его словам, клиентам банков ничто не угрожает, а переход на национальные валюты в расчетах чиновники начали прорабатывать еще до санкций.

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