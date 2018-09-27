Доллар впал в немилость в России

В июле российские банки ввезли в страну рекордный за последние четыре года объем наличных евро, следует из статистики Центробанка, опубликованной на его сайте. Одновременно сократился ввоз наличных долларов.

По итогам июля банки закупили почти 2,1 миллиарда евро, что сравнимо с показателями конца 2014 года — 2 миллиарда. Тогда кредитные организации спекулировали на падающем курсе рубля — покупали валюту на взятые у ЦБ кредиты, чтобы затем продать ее по более выгодному курсу.

В настоящее время, по мнению опрошенных РБК аналитиков, главной причиной стало опасение новых санкций со стороны США. Ранее сообщалось, что ограничения могут коснуться счетов российских государственных банков в американских кредитных учреждениях, которые будут заблокированы.

В этих условиях российские компании запасаются наличными евро, считая их самым ликвидным активом. То же самое делают и граждане. На их поведение в июле влиял и сезон отпусков — люди покупали наличную валюту, готовясь к поездкам. К тому же накопления в евро нужны и самим банкам, которые опасаются резкого оттока средств со счетов клиентов.

В то же время ввоз наличных долларов, напротив, сократился — до 925,5 миллиона — и впервые за год уступил вывозу, который составил 946,5 миллиона.

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