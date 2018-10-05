Россияне испугались санкций

Российские госбанки в августе столкнулись с масштабным оттоком клиентских средств в долларах, следует из обзора рейтингового агентства Fitch, выдержки из которого приводит The Bell.

По данным агентства, в августе клиенты забрали с депозитов в госбанках 5,1 миллиарда долларов. Больше всех пострадал Сбербанк — 2,9 миллиарда, за ним следуют ВТБ и Газпромбанк — 2,6 и 1,1 миллиарда соответственно.

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По данным консалтинговой компании Frank RG, отток средств продолжился и в сентябре. Он составил 0,9 миллиарда долларов.

Выгоду от этого получили банки с иностранным капиталом, к которым переходили бывшие клиенты госбанков. Так, пассивы Росбанка, принадлежащего французской Societe General, выросли на 0,3 миллиарда, австрийского Райффайзенбанка — на 0,6 миллиарда.

По данным агентства, отток вызван опасениями клиентов из-за возможного расширения американских санкций. Они могут затронуть госбанки, корреспондентские счета которых в зарубежных кредитных организациях будут заблокированы.

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