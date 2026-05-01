17:44, 1 мая 2026Россия

Появились подробности жесткой посадки пассажирского вертолета в российском регионе

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Совершившему в Коми жесткую посадку пассажирскому вертолету авиакомпании «Ельцовка» с вахтовиками на борту оторвало хвост. Появившиеся подробности аварийного инцидента приводит в пятницу, 1 мая, Telegram-канал РЕН ТВ.

Отмечается, что авиационное транспортное средство опрокинулось, потеряв винты и серьезно деформировав фюзеляж.

Также уточняется, что на борту вертолета находились три члена экипажа и 21 пассажир. За медицинской помощью обратились десять человек.

Ранее 1 мая сообщалось, что в Коми совершил жесткую посадку частный пассажирский вертолет. ЧП произошло в Усинске — при взлете с вертолетной площадки борт завалился на бок.

