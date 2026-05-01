17:25, 1 мая 2026

Раскрыта тактика ВСУ в отношении ударов по Туапсе

Военный Кошкин допустил, что после атак на Туапсе ВСУ меняют место запусков БПЛА
Варвара Кошечкина
После ударов по Туапсе Вооруженные силы Украины (ВСУ) меняют место запуска беспилотников, допустил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин. О тактике украинской армии специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это военная хитрость и особенность ведения [боевых действий], тем более в современных конфликтах с использованием беспилотных систем. Конечно же, мы видим, как после нанесения удара мгновенно все, кто его наносил, меняют свое местонахождение. Это и артиллеристы, и танкисты, и те, кто работает с беспилотными системами», — сообщил Кошкин.

При этом военный эксперт отметил, что специальные структуры занимаются раскрытием особенностей тактики ВСУ. Он добавил, что Российская армия делает все, чтобы предотвратить атаки Киева.

«Надо все-таки отметить работу наших средств ПВО. Мы слышим, что вылетело 300-400 беспилотных аппаратов, а долетело до цели несколько единиц», — заключил Кошкин.

В ночь на 1 мая ВСУ вновь атаковали дронами Туапсе. Как рассказали местные жители, в небе были слышны взрывы и активная стрельба, а также периодически были видны яркие вспышки.

    Последние новости

    Раскрыта тактика ВСУ в отношении ударов по Туапсе

    Медведев вспомнил о выкупе детских садов в 90-е «какими-то чертями»

    Появились подробности жесткой посадки пассажирского вертолета в российском регионе

    Аршавин выразил свое отношение к медиафутболу

    Мексиканец попробовал водку и описал опыт словами «утром пришла расплата»

    Запоры и громкая музыка оказались причинами одной серьезной проблемы со здоровьем

    На Украине задержали возможных похитителей мемориальной таблички в честь Дудаева

    В Европе пришли к выводу о помешательстве Каллас на России

    Соловьев потребовал извинений от итальянских политиков

    На Западе удивились свадьбе украинского миллионера

    Все новости
