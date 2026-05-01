Мексиканец попробовал водку и описал опыт словами «утром пришла расплата»

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова пообщалась с местным жителем и узнала о его опыте употребления водки. Его историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Мексиканец Иван Хосе Рамез признался туристке, что любит Россию, но не водку. Мужчина рассказал, что в юности пытался завязать отношения с мексиканкой, которая пила этот алкогольный напиток в баре. Рамез присоединился к девушке.

Сначала ему понравился напиток, а после мексиканец забыл, как вернулся домой. «Утром пришла расплата — рвота, "отвал" головы и вопрос: зачем вообще люди придумали водку. После той ночи Иван сделал серьезный вывод, с тех пор водку в руки не берет», — такими словами Ершова описала его впечатления.

Россиянка отметила, что Рамезу уже 45 лет, но после того случая семнадцатилетней давности он держит свое слово. Более того, мужчина перестал употреблять любые крепкие напитки.

Ранее россиянка описала отношение мексиканцев к соотечественницам словом «экзотика». Она рассказала, что уже не в первый раз замечает, что мексиканцы неравнодушны к россиянкам.