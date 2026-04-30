03:32, 30 апреля 2026Путешествия

Россиянка описала отношение мексиканцев к соотечественницам словом «экзотика»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Gerardo Vieyra / NurPhoto via Getty Images

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала отношение мексиканцев к соотечественницам словом «экзотика». Об этом она написала в личном блоге на платформе Дзен.

Она рассказала, что уже не в первый раз замечает, как мексиканцы неравнодушны к россиянкам. Она вспомнила, как гостила вместе с молодым человеком у одного местного, которого они видели с девушкой. Но в один из дней он неожиданно сам завел разговор о женщинах в России. «Оказывается, с мексиканкой своей они встречались всего три месяца. И именно в наш приезд символично расстались. Я тогда поняла одну важную вещь: некоторые мужчины переживают разрыв не слезами, а географией», — пишет Ершова.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать весной 2026 года: топ-12 направлений по России и за границей
Куда поехать отдыхать весной 2026 года:топ-12 направлений по России и за границей
29 января 2026
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года: морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года:морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
25 февраля 2026

Особенную тягу к россиянкам тревел-блогерша объяснила экзотикой и новизной. «Для них русская женщина — это что-то далекое, загадочное, северное, красивое и, по их мнению, очень женственное», — пояснила она. Кроме того, в глазах мужчин в Мексике соотечественницы — девушки серьезные, умеющие вести быт и сказать свое мнение, что в стране Центральной Америки очень уважают.

Помимо этого, местные мужчины часто вспоминают поездку в Россию на Чемпионат мира по футболу в 2018 году. «Для многих мексиканцев это вообще была красочная история любви, пусть иногда длиной в две недели. До сих пор некоторые рассказывают о той поездке так, будто это была их личная молодость в цвете», — заключила автор блога.

Ранее россиянка описала мексиканцев на пляжах фразой «вообще не заморачиваются купальниками». По ее словам, им море нужно не для «показухи».

    Последние новости

    В России оценили разговор Путина и Трампа

    Подполковник США предрек Украине военный крах

    Российских школьников предостерегли от списывания на ЕГЭ

    Рособрнадзор запретил досматривать учеников перед ЕГЭ-2026

    Россиянка описала отношение мексиканцев к соотечественницам словом «экзотика»

    Киркоров рассказал о карманных деньгах своих детей

    Самопровозглашенного правителя африканского королевства депортировали из Шотландии

    Разводящийся мужчина пожаловался на секс-проблему и поставил на себе крест

    Американские военные запросили гиперзвуковую ракету для ударов по Ирану

    В США высказались после разговора Путина и Трампа

    Все новости
