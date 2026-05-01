17:54, 1 мая 2026Россия

Медведев вспомнил о выкупе детских садов в 90-е «какими-то чертями»

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вспомнил, как в РФ в 1990-е годы под офисы выкупали здания детских садов. Этим председатель «Единой России» поделился в беседе с сотрудниками Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге о нехватке ясельных групп, передает ТАСС.

«Я отлично помню, что в 1990-е, (…) вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за 3 копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают», — заявил Медведев. По его словам, именно это привело к разрушению всей сети детских садов и их последующей нехватке для жителей. Сейчас эта задача решается.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ни одна армия мира в настоящий момент не способна справиться с проблемой «роя дронов».

