Медведев: Ни одна армия в мире сейчас не способна справиться с роем дронов

Ни одна армия мира в настоящий момент не может справиться с проблемой «роя дронов». Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения учебного центра Ленинградского военного округа.

«Никто не снимал с повестки дня проблему "роя дронов", с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира», — отметил он.

Данную задачу Медведев описал как «очень сложную» и многокомпонентную, требующую использования современного оборудования и ИИ. При этом он заверил, что в будущем «это все появится».

Ранее Медведев выразил мнение, что император Александр III, говоря о наличии у России лишь двух союзников — армии и флота, был прав. Медведев рассказал, что, находившись на посту президента, пытался наладить устойчивые отношения с Европой и считал, что европейцы понимают озабоченности РФ, однако «последующее развитие событий доказало обратное».