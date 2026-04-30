Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:14, 30 апреля 2026Россия

Медведев вспомнил слова Александра III о союзниках России

Медведев: Александр III был прав, что у России в союзниках только армия и флот
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress

Император Александр III, говоря о наличии у России только двух союзников — армии и флота, был прав. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые», трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

«Прав оказался Александр III с его известными словами насчет того, что у России есть всего два союзника, и вы отлично помните, кто эти союзники, — армия и флот», — высказался он.

Медведев отметил, что, находившись на посту президента России, он пытался наладить устойчивые отношения с Европой и считал, что европейцы понимают озабоченности РФ. «Но, к сожалению, последующее развитие событий доказало обратное», — указал он.

Ранее Медведев ответил на военную риторику в Европе фразой «если говорить, что война неизбежна, она начнется». Он напомнил, что большинство европейских лидеров на сегодняшний день допускают неизбежность военного конфликта и призывают своих граждан к отражению агрессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok