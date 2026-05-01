Запоры и громкая музыка оказались причинами одной серьезной проблемы со здоровьем

Кардиолог Соловьева назвала громкую музыку и запоры причинами высокого давления

Кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева назвала четыре неочевидных провокатора скачков артериального давления. О том, какие привычки могут оказаться причинами гипертонии, она рассказала «Ленте.ру».

Врач отметила, что вызывать повышение давления может привычка слушать музыку в наушниках на максимальной громкости. Она объяснила: в слуховых проходах очень много окончаний вегетативной нервной системы, поэтому при индивидуальной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям эта привычка может спровоцировать приступ гипертонии.

Еще одной причиной высокого давления Соловьева назвала запоры. «Сами по себе запоры не являются провокатором скачков давления. Его повышение может быть рефлекторной реакцией на растяжение конечной части (ампулы) прямой кишки. У некоторых людей эта проблема может вызывать избыточную стимуляцию симпатической части вегетативной нервной системы, которая и приводит к повышению давления», — пояснила кардиолог.

Доктор добавила, что риск высокого давления есть и у людей, которые носят костюм и галстук. Все дело в том, что тугой воротник или туго завязанный галстук сдавливают шею, оказывая давление на каротидные синусы — это часть вегетативной нервной системы в области сонных артерий. В результате сдавления рефлекторно может повышаться давление, предупредила врач.

Наконец, приступ гипертонии может произойти, если человек выпьет очень холодной воды или съест холодное мороженое. По словам Соловьевой, это редкая рефлекторная реакция, связанная с раздражением блуждающего нерва.

Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что употребление печенья вместо завтрака может провоцировать хроническое воспаление. По словам врача, оно является фактором, повышающим риск рака.


