«Сложный биохимический коктейль». Весь мир спорит о пользе и вреде кофе. Как понять, опасно ли его пить?

Кардиолог Орлова: У некоторых людей кофе вызывает сонливость и усталость

В мире ежедневно выпивают 2,25 миллиарда чашек кофе. При этом трудно найти напиток с более спорной репутацией. О том, вреден кофе или полезен, спорят и обычные люди, и ученые. При этом одни исследования доказывают, что напиток вреден, тогда как в других утверждается, что у него есть множество полезных свойств. Как на самом деле кофе влияет на организм и как его правильно пить, выясняла «Лента.ру».

Почему исследования о пользе кофе дают противоречивые результаты?

Исследования, которые говорят то о пользе, то о вреде кофе, выходят регулярно. Например, авторы работы, опубликованной в журнале Ochsner Journal, пришли к выводу, что умеренное употребление кофе снижает риск смерти от гипертонии, гиперхолестеринемии, сердечной недостаточности и мерцательной аритмии.

Правда, одновременно с этим ученые доказали, что у людей, которые регулярно пьют кофе, повышается риск развития ишемической болезни сердца. Более того, специалисты также подтвердили, что повышенное употребление кофе увеличивает вероятность смерти от всех причин, в том числе и от сердечно-сосудистых заболеваний у людей, у которых они уже имеются.

Фото: Olga Rolenko / Getty Images

Что касается исследований, посвященных психическому здоровью, здесь тоже все не так однозначно. Например, в журнале Frontiers in Psychology сказано, что кофе повышает риск развития тревожности. При этом в ходе исследования, результаты которого опубликовало издание Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, ученые пришли к выводу, что кофе защищает от депрессии.

В то же время известно, что сокращение потребления кофеина снижает раздражительность и помогает бороться с нарушениями сна

Нет единого мнения и относительно того, как кофе влияет на потенцию. Так, одно исследование подтвердило, что кофе снижает риск импотенции, а другое связи между эректильной функцией и напитком не обнаружило вовсе.

В беседе с «Лентой.ру» кардиолог, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова объяснила, почему возникают противоречивые результаты. «Кофе действительно обладает двойственной природой, поэтому вокруг него существует столько споров. Этот напиток — сложный биохимический коктейль, содержащий более тысячи биологически активных соединений», — пояснила она.

Его воздействие на организм зависит от индивидуальных особенностей человека и дозировки

По словам Орловой, для людей с крепким здоровьем умеренное потребление кофе полезно. «Антиоксиданты и полифенолы, содержащиеся в кофе, улучшают чувствительность к инсулину, снижают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов. Именно эти механизмы лежат в основе положительных научных данных о пользе напитка», — отметила доктор.

Однако, если злоупотреблять кофе, пить его натощак или в состоянии стресса, он может скорее навредить. При таких условиях кофеин повышает артериальное давление, усиливает выработку желудочного сока, учащает сердцебиение и усиливает тревожность. Именно поэтому результаты исследований, в которых принимали участие люди с разным состоянием здоровья, часто дают разные и даже противоречивые результаты, добавила медик.

Сколько кофе можно пить в день?

Безопасное количество кофеина — это примерно 400 миллиграммов в день. Такое количество этого вещества содержится примерно в четырех чашках кофе, объяснили врачи из клиники Мэйо. Но что случится, если превысить этот порог?

400 миллиграммов в день составляет безопасная доза кофеина для большинства взрослых людей

По словам профессора Университета Буффало Дженнифер Темпл, в этом случае человек может столкнуться с учащенным сердцебиением, нервозностью, тревогой, тошнотой или трудностями с засыпанием. Токсиколог Эдриенн Хьюз добавила в список побочных эффектов тремор, головные боли, рвоту и изжогу.

Чаще всего люди пьют кофе в ожидании тонизирующего эффекта. Однако парадокс состоит в том, что у некоторых из них напиток, напротив, вызывает сонливость.

Фото: Pressmaster / Getty Images

«Ситуация, когда после чашки напитка появляется сонливость вместо ожидаемой бодрости, встречается гораздо чаще, чем мы думаем. Кофеин расщепляется в печени с помощью специального фермента, активность которого у разных людей генетически отличается. У некоторых он работает медленнее, поэтому кофеин дольше остается в крови, перегружая тем самым нервную систему и провоцируя эффект перегорания, который выражается сонливостью, усталостью и ощущением тяжести в голове», — объяснила Орлова.

Можно столкнуться и с такой ситуацией: сначала кофе вызывает быстрый и выраженный выброс адреналина, поэтому в первые 20-40 минут ощущается прилив сил и повышение концентрации внимания, но затем следует резкий спад энергии, а также возникают раздражительность, опустошенность и желание прилечь.

Кому кофе противопоказан?

Физиолог Моника Мендес Диас объяснила, что отказаться от кофе нужно в первую очередь при повышенной чувствительности к кофеину. Кроме того, этот напиток она не рекомендует пить при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, глаукоме и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Во время беременности и грудного вскармливания количество этого напитка также необходимо сократить.

Если же отказываться от кофе не хочется, то существуют способы значительно снизить вред этого напитка. Во-первых, стоит обратить внимание на способ приготовления. Так, кардиолог Хосе Абельян утверждает, что наименее вредным является фильтр-кофе.

В нем снижено количество веществ, приводящих к повышению уровня холестерина в крови, и акриламида — соединения, которое связывают с развитием множества заболеваний, в том числе рака

Во-вторых, следует отказаться от добавок к кофе. В частности, диетолог Сусана Леон посоветовала не добавлять в напиток сахар. «В целом стоит снижать потребление добавленного сахара, пока ваши вкусовые рецепторы не привыкнут к первоначальному вкусу продуктов. Тогда вам больше не понадобится его добавлять», — порекомендовала она.

Профессор Александр Крнета призвал не добавлять в кофе сгущенное молоко, поскольку в нем много сахара, и алкоголь, так как он является токсином, который негативно сказывается на здоровье в целом. А диетолог Антонио Родригес предупредил, что не стоит заменять сахар на мед и различные сиропы, а также разбавлять напиток сливками.

В-третьих, кофе нельзя сочетать с некоторыми продуктами. К примеру, диетолог Рут Гарсия заявила, что он негативно влияет на усвоение железа, витамина С и кальция.

«Употребление кофе сразу после еды, богатой железом, например чечевицы, может препятствовать полному усвоению этого минерала организмом, поэтому людям с анемией рекомендуется подождать от получаса до часа, прежде чем пить кофе после еды», — отметила она. Кофе также лучше не сочетать с острой и жирной пищей, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

В-четвертых, кофе несовместим с некоторыми медикаментами, предупредила фармацевт Дипа Камдар. Она порекомендовала не сочетать его с препаратами для лечения следующих состояний:

простуды и гриппа;

астмы;

синдрома дефицита внимания и гиперактивности;

заболеваний щитовидной железы;

депрессии;

болевого синдрома;

патологий сердца и сосудов.

Еще одно важное правило назвала в разговоре с «Лентой.ру» терапевт Наталия Жарикова: на каждую чашку кофе необходимо выпивать стакан чистой воды, чтобы предотвратить обезвоживание организма.

Фото: nikkimeel / Shutterstock / Fotodom

Как сделать кофе полезнее?

Жарикова заявила, что от кофе можно получить максимум пользы, если добавить в него определенные специи. Так, по ее утверждению, корица и кардамон улучшают метаболизм глюкозы и обладают противовоспалительным эффектом. Куркума и имбирь являются мощными антиоксидантами, а какао богато флавоноидами, которые полезны для головного мозга и сосудов.

Тем временем невролог Брэндон Кроуфорд упомянул еще один ингредиент — черный перец. Всего одна щепотка на чашку кофе положительно скажется на здоровье головного мозга, улучшит пищеварение и облегчит усвоение питательных веществ.

Он добавил, что в кофе полезно также добавлять мускатный орех. Эта специя обладает нейропротекторными свойствами, то есть улучшает память, настроение и успокаивает нервную систему

А гастроэнтеролог Уилл Булсевич отметил, что добавленная в кофе гвоздика благотворно скажется на здоровье. Она обладает противовоспалительными свойствами и положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Причем, по словам Булсевича, все перечисленные специи можно сочетать. Врач рассказал, что сам он предпочитает смесь из корицы, имбиря, мускатного ореха и гвоздики или корицы, куркумы и имбиря.