Запасшихся долларами россиян успокоили

Государственная политика по дедолларизации экономики никак не коснется граждан, имеющих активы в американской валюте, заявил министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью каналу «Россия 1».

«Мы не говорим о ситуации с долларами, которые хранятся на счетах в банках. Граждане, у которых такие валютные счета, должны абсолютно спокойно реагировать на все наши предложения по расчетам по внешнеторговым контрактам, поскольку никто не собирается исключать доллар, хождение доллара, никто не собирается принудительно менять долларовые сбережения на рублевые или на какие-то еще. Эта политика как была, так и будет сохраняться», — сказал Силуанов.

По его словам, снижение роли доллара в российской экономике нужно для обеспечения стабильности в международных расчетах.

Также министр рассказал о мерах, которые, по расчетам правительства, должны стимулировать российских экспортеров переходить на расчеты в других валютах. Прежде всего, это налоговые льготы.

Ранее идею о дедолларизации экономики и переходе на международные расчеты в других валютах поддержали президент Владимир Путин, министр экономического развития Максим Орешкин, замминистра финансов Алексей Моисеев и глава ВТБ Андрей Костин.

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