Правительство России решилось отвязать страну от доллара

Правительство России готовит свой проект отказа российской экономики от доллара. Об этом изданию The Bell рассказали три осведомленных источника.

По словам одного из собеседников издания, законопроект готовится с учетом идей главы ВТБ Андрея Костина. Документ ляжет на стол премьер-министру Дмитрию Медведеву уже через одну-две недели.

План не предусматривает каких-либо ограничительных мер. «Запрета расчетов в долларах не будет», — заверил The Bell источник в одном из ведомств. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах (в основном — юани, евро и рубли), на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

14 сентября Андрей Костин предложил отказа российской экономики от доллара на случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах. План главы ВТБ поддержали министр экономического развития Максим Орешкин и замглавы Минфина Алексей Моисеев. В Кремле тогда заявили, что в настоящий момент подобные предложения не прорабатываются

2 октября президент России Владимир Путин также высказался в поддержку этой инициативы.

Предложения Костина появились на фоне рисков введения очередных санкций против России, которые крайне негативно сказываются на курсе рубля и делают российский рынок менее привлекательным для инвесторов.

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