Под санкции США попали крымские курорты и луганские контрразведчики

Власти США расширили санкционный список против России по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте Министерства финансов США.

В список вошли заместитель министра государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Басов, бывший начальник ракетных войск и артиллерии РФ Владимир Зарицкий и Андрей Сушко. Под ограничительные меры также попали санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», курорт «Мрия», ООО «Южный Проект», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», «Гарант-СВ», «Управленческая компания инфраструктурных проектов» и министерство государственной безопасности ЛНР.

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Ранее специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что новые санкции будут введены против лиц и организаций, которые участвовали в бизнес-проектах на территории Крыма или нарушали права человека на полуострове и в ходе военного конфликта в Донбассе. Волкер подчеркнул, что Вашингтон готов сохранять имеющиеся ограничения и ужесточать санкционный режим, если Россия не будет способствовать завершению конфликта.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам. Москва также заявляет, что российских войск в Донбассе нет и РФ не является стороной конфликта на Украине, а лишь выполняет роль посредника в урегулировании кризиса.

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